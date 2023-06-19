Правительство предлагает разорвать соглашение с рф о поощрении и взаимной защите инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Кабинет министров Украины одобрил прекращение действия соглашения между Украиной и россией о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
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«Одобрен проект Закона «О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством российской федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций». Законопроектом предлагается прекратить действие Соглашения, совершенного 27.11.1998 в Москве и ратифицированного Законом Украины от 15.12.1999 N 1302-XIV», - написал Мельничук.
Дополнение
Украина разорвала соглашение с рф по обслуживанию ракетного комплекса “Сатана”.