Уряд пропонує розірвати угоду з рф про заохочення та взаємний захист інвестицій

Цитата

«Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій». Законопроектом пропонується припинити дію Угоди, вчиненої 27.11.1998 у Москві та ратифікованої Законом України від 15.12.1999 N 1302-XIV», - написав Мельничук.

Доповнення

Україна розірвала угоду з рф щодо обслуговування ракетного комплексу “Сатана”.