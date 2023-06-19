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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Уряд пропонує розірвати угоду з рф про заохочення та взаємний захист інвестицій

Київ • УНН

 • 948967 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив припинення дії угоди між Україною та росією про заохочення та взаємний захист інвестицій. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Уряд пропонує розірвати угоду з рф про заохочення та взаємний захист інвестицій

Цитата

«Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій». Законопроектом пропонується припинити дію Угоди, вчиненої 27.11.1998 у Москві та ратифікованої Законом України від 15.12.1999 N 1302-XIV», - написав Мельничук.

Доповнення

Україна розірвала угоду з рф щодо обслуговування ракетного комплексу “Сатана”.

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