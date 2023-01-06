Україна розірвала угоду з рф щодо обслуговування ракетного комплексу “Сатана”

Угоду розірвано у зв’язку з докорінною зміною обставин.

“Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М, вчиненої 21.02.2006 у м. Москві”, — повідомив постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

За його словами, угоду припинено у звʼязку з докорінною зміною обставин дії Угоди, що виключає проведення Головним розробником (Державне підприємство “Конструкторське бюро „Південне“ імені М.К. Янгеля”) та виробником (Державне підприємство “Виробниче обʼєднання Південний машинобудівний завод мі. О.М. Макарова”) сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М, які знаходяться в експлуатації в РФ.

Довідка

Ракетний комплекс 15П118М (за західною класифікацією SS-18, “Сатана”), розроблений КБ “Південне” імені Янгеля та серійно виготовлявся на Південному машинобудівному заводі ім. Макарова. Початковий гарантійний термін експлуатації комплексу, прийнятого озброєння у період 1988-1992 років, становив 15 років. Маса міжконтинентальної балістичної ракети становить 211 тонн. Вона здатна нести десять ядерних бойових блоків по 0,5 мегатонни на відстань до 11 тис. км.

У 2014 році рф заявили, що більше не залежать від України в питанні обслуговування комлексу (в росії він має маркування РС-20В “Воєвода”).