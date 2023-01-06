Украина расторгла соглашение с рф по обслуживанию ракетного комплекса "Сатана"

Соглашение расторгнуто в связи с коренным изменением обстоятельств.

“Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, совершенной 21.02.2006 в г. Москве”, — сообщил постоянный представитель правительства ВР Тарас Мельничук.

По его словам, соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действия Соглашения, что исключает проведение Главным разработчиком (Государственное предприятие “Конструкторское бюро „Южное“ имени М.К.Янгеля”) и производителем (Государственное предприятие “Производственное объединение Южный машиностроительный завод ми. А.М. Макарова”) сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, которые находятся в эксплуатации в рф.

Справка

Ракетный комплекс 15П118М (по западной классификации SS-18, “Сатана”), разработанный КБ “Южное” имени Янгеля и серийно изготовлялся на Южном машиностроительном заводе им. Макарова. Начальный гарантийный срок эксплуатации комплекса, принятого вооружения в период 1988-1992 лет, составлял 15 лет. Масса межконтинентальной баллистической ракеты составляет 211 тонн. Она способна нести десять ядерных боевых блоков по 0,5 мегатонны на расстояние до 11 тыс. км.

В 2014 г. рф заявили, что больше не зависят от Украины в вопросе обслуживания комплекса (в россии он имеет маркировку РС-20В “Воевода”).