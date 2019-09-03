Правительство назначило руководителя аппарата премьер-министра

"Назначить Литвинчову Екатерину Алексеевну на должность руководителя Аппарата Премьер-министра Украины с 3 сентября 2019 года", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины и поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.