Уряд призначив керівника апарату прем’єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Кабінет міністрів України видав розпорядження про призначення на посаду керівника апарату прем’єр-міністра України Катерини Литвінчової. Текст розпорядження № 695-р опублікований на Урядовому порталі, передає УНН.
"Призначити Литвінчову Катерину Олексіївну на посаду керівника Апарату Прем’єр-міністра України з 3 вересня 2019 року", - йдеться в документі.
Як повідомляв УНН, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України і підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.