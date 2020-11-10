Правительство должно организовать национальное тестирование на коронавирус по примеру Словакии - заместитель председателя ВР

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Правительство Украины должно использовать опыт Словакии и организовать общенациональное тестирование населения Украины на коронавирус. Чем скорее будут выявлены бессимптомные носители, тем скорее будут ограждены здоровые защищены люди. Об этом рассказала заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк.

"С самого начала пандемии коронавируса я публично выступала за массовое тестирование украинцев, которое должно провести правительство. Нам рассказывали, что это сложно и нереально. Но опыт Словакии, которая организовала и провела две волны тестирования населения, причем бесплатного, за счет государства - доказывает, что это возможно", - уверена она.

Кондратюк считает, что национальное тестирование населения стоит начать с областных центров, находящихся в оранжевой и красной зонах.

"Население Киева официально почти 3 млн человек, то почему бы нашей власти не организовать подобное массовое тестирование в областных центрах, в оранжевой или красной карантинных зонах? Протестировав свое население быстрыми тестами на антиген к COVID-19, Словакия практически мгновенно обнаружила более одного процента инфицированных", - подчеркнула она.

Елена Кондратюк уверена, что чем скорее будет проведен массовый скрининг, тем скорее инфицированные люди пойдут на самоизоляцию и обезопасят здоровых граждан от заражения.

Напомним, в Словакии две трети взрослого населения - более 3,5 млн человек - приняли участие в бесплатном общенациональном тестировании на коронавирус.

В Украине же анонсированный еще летом главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко бесплатный массовый скрининг населения так и не начался.

Как писал УНН ранее, в Украине массовое тестирование возможно с помощью не только экспресс-тестов на антиген, но и с использованием разработанных украинскими учеными ИФА-тестов на антиген коронавируса, значительно более чувствительных и точных. Они не требуют сложного оборудования, поэтому могут проводись в лабораториях почти каждой больницы Украины, в отличие от ПЦР.

Украинские Национальные Новости

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