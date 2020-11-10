Правительство должно организовать национальное тестирование на коронавирус по примеру Словакии - заместитель председателя ВР

"С самого начала пандемии коронавируса я публично выступала за массовое тестирование украинцев, которое должно провести правительство. Нам рассказывали, что это сложно и нереально. Но опыт Словакии, которая организовала и провела две волны тестирования населения, причем бесплатного, за счет государства - доказывает, что это возможно", - уверена она.

Кондратюк считает, что национальное тестирование населения стоит начать с областных центров, находящихся в оранжевой и красной зонах.

"Население Киева официально почти 3 млн человек, то почему бы нашей власти не организовать подобное массовое тестирование в областных центрах, в оранжевой или красной карантинных зонах? Протестировав свое население быстрыми тестами на антиген к COVID-19, Словакия практически мгновенно обнаружила более одного процента инфицированных", - подчеркнула она.

Елена Кондратюк уверена, что чем скорее будет проведен массовый скрининг, тем скорее инфицированные люди пойдут на самоизоляцию и обезопасят здоровых граждан от заражения.

Напомним, в Словакии две трети взрослого населения - более 3,5 млн человек - приняли участие в бесплатном общенациональном тестировании на коронавирус.

В Украине же анонсированный еще летом главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко бесплатный массовый скрининг населения так и не начался.

Как писал УНН ранее, в Украине массовое тестирование возможно с помощью не только экспресс-тестов на антиген, но и с использованием разработанных украинскими учеными ИФА-тестов на антиген коронавируса, значительно более чувствительных и точных. Они не требуют сложного оборудования, поэтому могут проводись в лабораториях почти каждой больницы Украины, в отличие от ПЦР.