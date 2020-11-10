Уряд повинен організувати національне тестування на коронавірус за прикладом Словаччини — заступниця голови ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Уряд України повинен використати досвід Словаччини та організувати загальнонаціональне тестування населення України на коронавірус. Що скоріше будуть виявлені безсимптомні носії, то швидше будуть убезпечені здорові люди. Про це УНН розповіла заступниця Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк.
“Від самого початку пандемії коронавірусу я публічно виступала за масове тестування українців, яке мав би провести Уряд. Нам розповідали, що це складно і нереально. Але досвід Словаччини, яка організувала і провела дві хвилі тестування населення, при чому безкоштовного, за рахунок держави — доводить, що це можливо”, — впевнена вона.
Кондратюк вважає, що національне тестування населення варто розпочати з обласних центрів, які знаходяться в помаранчевій та червоній зонах.
“Населення Києва офіційно майже 3 млн людей, то чому б нашій владі не організувати подібне масове тестування в обласних центрах, які в помаранчевій, або червоній карантинних зонах? Протестувавши своє населення швидкими тестами на антиген до COVID-19, Словаччина фактично одномоментно виявила більше одного відсотка інфікованих”, — наголосила вона.
Олена Кондратюк впевнена, що чим швидше буде проведений масовий скринінг, тим скоріше інфіковані люди підуть на самоізоляцію та убезпечать здорових громадян від зараження.
Нагадаємо, у Словаччині дві третини дорослого населення — понад 3,5 млн осіб — взяли участь у безкоштовному загальнонаціональному тестуванні на коронавірус.
В Україні ж анонсований ще влітку головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко безкоштовний масовий скринінг населення так і не розпочався.
Як писав УНН раніше, в Україні масове тестування можливе за допомогою не лише експрес-тестів на антиген, але й з використанням розроблених українськими вченими ІФА-тестів на антиген коронавірусу, що значно чутливіші та точніші. Вони не потребують складного обладнання, тому можуть проводись у лабораторіях майже кожної лікарні України, на відміну від ПЛР.