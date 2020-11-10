Уряд повинен організувати національне тестування на коронавірус за прикладом Словаччини — заступниця голови ВР

“Від самого початку пандемії коронавірусу я публічно виступала за масове тестування українців, яке мав би провести Уряд. Нам розповідали, що це складно і нереально. Але досвід Словаччини, яка організувала і провела дві хвилі тестування населення, при чому безкоштовного, за рахунок держави — доводить, що це можливо”, — впевнена вона.

Кондратюк вважає, що національне тестування населення варто розпочати з обласних центрів, які знаходяться в помаранчевій та червоній зонах.

“Населення Києва офіційно майже 3 млн людей, то чому б нашій владі не організувати подібне масове тестування в обласних центрах, які в помаранчевій, або червоній карантинних зонах? Протестувавши своє населення швидкими тестами на антиген до COVID-19, Словаччина фактично одномоментно виявила більше одного відсотка інфікованих”, — наголосила вона.

Олена Кондратюк впевнена, що чим швидше буде проведений масовий скринінг, тим скоріше інфіковані люди підуть на самоізоляцію та убезпечать здорових громадян від зараження.

Нагадаємо, у Словаччині дві третини дорослого населення — понад 3,5 млн осіб — взяли участь у безкоштовному загальнонаціональному тестуванні на коронавірус.

В Україні ж анонсований ще влітку головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко безкоштовний масовий скринінг населення так і не розпочався.

Як писав УНН раніше, в Україні масове тестування можливе за допомогою не лише експрес-тестів на антиген, але й з використанням розроблених українськими вченими ІФА-тестів на антиген коронавірусу, що значно чутливіші та точніші. Вони не потребують складного обладнання, тому можуть проводись у лабораторіях майже кожної лікарні України, на відміну від ПЛР.