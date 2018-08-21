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Правительство пообещало к 2020 году ликвидировать очереди в детсады

Киев • УНН

 • 11094 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство вместе с местной властью должно ликвидировать очереди в детские сады в регионах до 2020 года. Об этом на открытии Всеукраинской августовской конференции по старту Новой украинской школы сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

Правительство пообещало к 2020 году ликвидировать очереди в детсады

"Необходимо обеспечить доступность к детсадам в регионах, в сельской местности. К 2020 году совместно с местными властями должны решить проблему очередей. За 2 года мы проинвестировали в новые объекты, в том силе и образования, почти 4 млрд грн дополнительных ресурсов на места. Мы за несколько лет уменьшили очередь в детсады на 35 тысяч, у нас есть еще 46 тысяч (очередь - ред.), а если посмотреть на демографический прогноз, нужно до 2020 года включительно создать еще 60 тысяч мест в детских садах", - заявил Гройсман.

Как сообщал УНН, в 2018 году планировали создать почти 35 тыс. мест в детсадах.

Украинские Национальные Новости

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