Правительство пообещало к 2020 году ликвидировать очереди в детсады

"Необходимо обеспечить доступность к детсадам в регионах, в сельской местности. К 2020 году совместно с местными властями должны решить проблему очередей. За 2 года мы проинвестировали в новые объекты, в том силе и образования, почти 4 млрд грн дополнительных ресурсов на места. Мы за несколько лет уменьшили очередь в детсады на 35 тысяч, у нас есть еще 46 тысяч (очередь - ред.), а если посмотреть на демографический прогноз, нужно до 2020 года включительно создать еще 60 тысяч мест в детских садах", - заявил Гройсман.

Как сообщал УНН, в 2018 году планировали создать почти 35 тыс. мест в детсадах.