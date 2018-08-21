Уряд пообіцяв до 2020 року ліквідувати черги у дитсадки

“Необхідно забезпечити доступність до дитсадочків у регіонах, у сільській місцевості. До 2020 року спільно з місцевою владою маємо вирішити проблему черг. За 2 роки ми проінвестували у нові об’єкти, в тому силі і освіти, майже 4 млрд грн додаткових ресурсів на місця. Ми за декілька років зменшили чергу до дитсадочків на 35 тисяч, у нас є ще 46 тисяч (черга — ред.), а, якщо подивитись на демографічний прогноз, потрібно до 2020 року включно створити ще 60 тисяч місць у дитячих садочках”, — заявив Гройсман.

Як повідомляв УНН, у 2018 році планували створити майже 35 тис. місць у дитсадках.