Міносвіти планує забезпечити місцями у дитсадках до 35 тис. дітей цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У 2018 році планується створити майже 35 тис. місць у дитсадках. Відповідні показники закладено в затвердженому Кабміном плані подолання черги в дошкільні навчальні заклади до 2020 року, передає УНН з посиланням на прес-службу Міносвіти.
"У 2018 році органи місцевого самоврядування планують створити 34,9 тис. місць у дошкільних навчальних закладах", - повідомили у міністерстві.
"Збільшення кількості місць відбуватиметься завдяки 8 різним підходам. Перше - це відкриття 77 нових дошкільних закладів освіти та створення додаткових 7 тис. 430 місць. Ще 4 тис. 135 місць буде створено за рахунок відкриття навчально-практичних комплексів", - йдеться у повідомленні.
На 2018 рік, як повідомляється, також заплановано відкриття 15 приватних дошкільних закладів освіти, де зможуть навчатися 718 дітей. Окремо передбачається проведення реконструкції 110 дошкільних закладів освіти, що дозволить створити додаткових 6 тис. 226 місць.
"На 55 закладів, що використовувалися не за призначенням, чекає відновлення, у них зможуть прийти 5 тис. 500 дошкільнят. Трохи більше 2 тис. місць буде створено за рахунок відкриття ДЗО в пристосованих приміщеннях, окрім цього буде відкрито 415 додаткових груп, де зможуть навчатися понад 8 тис. дітей. Ще майже 550 місць буде створено за рахунок інших шляхів вирішення проблеми", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у черзі на місця у дитсадках залишається майже 47 тис. дітей.