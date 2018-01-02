У черзі на місця у дитсадках залишається майже 47 тис. дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У черзі в дошкільні навчальні заклади на сьогодні залишається майже 46,9 тисячі дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міносвіти.
"Наразі в черзі в дошкільні навчальні заклади залишається майже 47 тисяч дітей (46,9 тисяч)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, протягом 2017 року вже вдалося створити понад 25 тис. місць у дошкільних закладах освіти, а черга дітей у ДЗО скоротилася на 31,5 тис.
"У 2017 році ми спільно з органами місцевого самоврядування змогли зменшити чергу на 40,3%. Але цього недостатньо, тисячі дітей досі чекають свого місця у дошкільні заклади, і ми маємо вирішити цю проблему", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Вказано, що упродовж 2017, 2018 та 2019 років заплановано створити 96 тис. 147 місць у дитсадках.
Нагадаємо, зарплата вчителів у 2018 році зросте на 25%.