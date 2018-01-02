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В очереди на места в детских садах остается почти 47 тыс. детей

Киев • УНН

 • 14872 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В очереди в дошкольные учебные заведения на сегодня остается почти 46,9 тысячи детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В очереди на места в детских садах остается почти 47 тыс. детей

"Сейчас в очереди в дошкольные учебные заведения остается почти 47 тысяч детей (46,9 тысячи)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 2017 года уже удалось создать более 25 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях, а очередь детей в ДУЗ сократилась на 31,5 тыс.

"В 2017 году мы совместно с органами местного самоуправления смогли уменьшить очередь на 40,3%. Но этого недостаточно, тысячи детей до сих пор ждут своего места в дошкольные учреждения, и мы должны решить эту проблему", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Указано, что в течение 2017, 2018 и 2019 годов планируется создать 96 тыс. 147 мест в детсадах.

Напомним, зарплата учителей в 2018 году вырастет на 25%.

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