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Зарплата вчителів у 2018 році зросте на 25%

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Зарплата вчителів у 2018 році зросте на 25%, а зведений бюджет освіти в 2018 році становитиме 221,9 млрд грн. Про це повідомили в прес-центрі Міносвіти з посиланням на заяву голови відомства Лілії Гриневич, передає УНН.

Зарплата вчителів у 2018 році зросте на 25%

Як зазначається, зведений бюджет освіти в 2018 році становить 221,9 млрд грн, при цьому за рахунок збільшення зарплат на наступний рік для вчителів на 25% обсяг освітньої субвенції зріс на 11,2 млрд і становить 61,7 млрд грн.

"У бюджеті на 2018 рік ми продовжуємо збільшувати інвестиції в освіту, зокрема, частка ВВП на освіту збільшилася до 6,7%. Зведений бюджет освіти зріс на 53,3 млрд грн", - зазначила Л.Гриневич.

Міністр розповіла, що на старт реформи в бюджеті 2018 року закладено майже 1 млрд грн на забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами та мобільними меблями, 163 млн 818 тис. - на придбання техніки для початкової школи, 386 млн 500 тис. - на підвищення кваліфікації вчителів, 272 млн 382 тис. - на підручники для 1-го класу. Також 48 млн 349,5 тис. передбачено на закупівлю навчально-методичної літератури для початкових класів.

"Ці інвестиції ми робимо на засадах співфінансування з місцевими органами влади - частину коштів дає держава, іншу частину - місцеві органи. Майже 1 млрд держава дає на забезпечення навчальним засобами та мобільними меблями, бо для реалізації нових методик потрібне нове освітнє середовище, і маємо його забезпечити", – повідомила Л.Гриневич.

Нагадаємо, зарплата вчителів у 2018 році в середньому збільшиться на 1,5 тис. грн.

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