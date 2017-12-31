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Зарплата учителей в 2018 году вырастет на 25%

Киев • УНН

 • 45655 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Зарплата учителей в 2018 году вырастет на 25%, а сводный бюджет образования в 2018 году составит 221,9 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-центре Минобразования со ссылкой на заявление главы ведомства Лилии Гриневич, передает УНН.

Зарплата учителей в 2018 году вырастет на 25%

Как отмечается, сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составляет 61,7 млрд грн.

"В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование, в частности, доля ВВП на образование увеличилась до 6,7%. Сводный бюджет образования вырос на 53,3 млрд грн", - отметила Л.Гриневич.

Министр рассказала, что на старт реформы в бюджете 2018 года заложено почти 1 млрд грн на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мобильными мебелью, 163 млн 818 тыс. - на приобретение техники для начальной школы, 386 млн 500 тыс. - на повышение квалификации учителей, 272 млн 382 тыс. - на учебники для 1-го класса. Также 48 млн 349,5 тыс. предусмотрено на закупку учебно-методической литературы для начальных классов.

"Эти инвестиции мы делаем на основе софинансирования с местными органами власти - часть средств дает государство, другую часть - местные органы. Почти 1 млрд государство дает на обеспечение учебным средствами и мобильной мебелью, так как для реализации новых методик нужна новая образовательная среда, и мы должны ее обеспечить", - сообщила Л.Гриневич.

Напомним, зарплата учителей в 2018 году в среднем увеличится на 1,5 тыс. грн.

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