Правительство согласилось взять кредит во Франции для водоснабжения Мариуполя

Украина получит от Франции 64 млн евро на 30 лет со ставкой 0,08%. Эта сумма составляет 65% от стоимости проекта.

Цель кредитного соглашения - строительство фильтровальных станций, водозаборов и новых сетей, а также внедрение новых форм управления водными ресурсами города.



"Я уверен, что и это соглашение будет эффективно реализовано, а жители города получат воду высокого качества. За 2-3 года качество жизни в Мариуполе изменится к лучшему", - заявил премьер Гройсман.

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что такие проекты - доказательство поддержки Украины со стороны Франции.



Ранее УНН сообщал, что группа послов "Большой семерки" в Украине определила ключевые реформы, на которые будет направлена ее поддержка в течение председательства Франции в G7.