Уряд погодився взяти кредит у Франції для водопостачання Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав подання законопроекту щодо ратифікації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполь, передає УНН.
Україна отримає від Франції 64 млн євро на 30 років зі ставкою 0,08%. Ця сума складає 65% від вартості проекту.
Мета кредитної угоди – будування фільтрувальних станцій, водозаборів та нових мереж, а також запровадження нових форм управління водними ресурсами міста.
"Я впевнений, що і ця угода буде ефективно реалізована, а мешканці міста отримають воду високої якості. За 2-3 роки якість життя у Маріуполі зміниться на краще", - заявив прем’єр Гройсман.
Надзвичайний та Повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон відзначила, що такі проекти – доказ підтримки України з боку Франції.
Раніше УНН повідомляв, що група послів "Великої сімки" в Україні визначила ключові реформи, на які буде спрямована її підтримка протягом головування Франції у G7.