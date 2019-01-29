У G7 зробили заяву щодо пріоритетів підтримки України у 2019 році

"Група Послів G7 з підтримки реформ в Україні відзначає поступ у реформуванні, здійснений починаючи з 2015 року, та докладатиме й надалі зусиль для подальшого просування цих реформ. Вона визначила ключові реформи, на які буде спрямована її підтримка протягом головування Франції у G7", - йдеться в повідомленні.



Так, посли назвали такі пріоритетні напрямки роботи на 2019 рік:



Верховенство права та боротьба з корупцією



• Утворення гідного довіри і незалежного Вищого антикорупційного суду, який розпочне роботу на початку 2019 року

• Посилення спроможності та рівня довіри до національних антикорупційних інституцій; покращення координації між ними у проведенні розслідувань та кримінальник переслідувань

• Завершення оновлення складу Верховного Суду

• Боротьба з безкарністю, посилення незалежності судів та механізмів виконання судових рішень

• Реформа Генеральної Прокуратури

• Подальше заохочення реформ, спрямованих на посилення захисту свободи npecи та персональних даних



Оборона та безпека



• Імплементація Закону "Про національну безпеку України" (з ухваленням пов'язаного з ним вторинного законодавства)

• Продовження реформ сектору громадської безпеки, зокрема служб поліції та безпеки, та посилення доброчесності в управлінні кордонами

• Підвищення рівня прозорості та звітності в рамках тендерних закупівель та міжнародних транзакцій в секторі оборони та безпеки

• Модернізація Служби безпеки України (СБУ) шляхом впровадження кращих міжнародних практик, включаючи Громадський контроль



Ефективне управління



• Дієве впровадження реформи децентралізації з повною передачею повноважень новоствореним територіальним громадам

• Подальше посилення інституційної спроможності в сфері публічної адміністрації, включаючи місцевий рівень

• Посилення повноважень та незалежності Центральної виборчої комісії задля забезпечення проведення чесних президентських та парламентських виборів відповідно до стандартів ОБСЕ/БДІПЛ

• Ухвалення реформ виборчого законодавства, спрямованих на посилення доброчесності та інклюзивності, в перспективі проведення парламентських та місцевих виборів (2019-2020), у відповідності до визнаних міжнародних стандартів



Економічний розвиток



• Реформування сектору енергетики з метою збільшення інвестицій, безпеки, ефективності у відповідності до положень Третього енергетичного пакету ЕС (забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи, прискорення в реформуванні ринків газу та електроенергії, диверсифікація джерел енергозабезпечення, впровадження нового законодавства в сфері відновлювальної енергетики, забезпечення діяльності Фонду енергоефективності, лібералізація нафтогазового сектору, підвищення надійності та рівня ядерної безпеки)

• Продовження приватизації та покращення управління на державних підприємствах

• Збереження стабільні фіскальної політики та дотримання умов, закріплений у програмах макрофінансової допомоги МВФ та ЕС

• Реформування податкової та митної служб

• Впровадження земельної реформи

• Виконання Угоди про асоціацію з ЄС та угод про ЗВТ

• Покращення бізнес-клімату та сприяння інвестиціям



Людський розвиток



• Впровадження освітньої реформи (включаючи професійну освіту) з урахуваннями рекомендацій Венеціанської комісії

• Продовження реформа системи охорони здоров'я

• Покращення системи соціального захисту з акцентом на пенсіонерів та найбільш вразливі категорії населення

• Гарантування захисту людей, що постраждале від конфлікту по обидва боки лінії розмежування (свобода пересування, виборче право, доступ до основних послуг, зокрема пенсій та соціальних виплат)

• Подальша інтеграція гендерної рівності до порядку денного реформ



Як повідомляв УНН, раніше країни G7 зробили заяву щодо подій біля Керченської протоки.