У G7 зробили заяву щодо пріоритетів підтримки України у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Група послів "Великої сімки" з підтримки реформ в Україні визначила ключові реформи, на які буде спрямована її підтримка протягом головування Франції у G7. Про це йдеться у повідомленні групи Послів у Twitter, передає УНН.
"Група Послів G7 з підтримки реформ в Україні відзначає поступ у реформуванні, здійснений починаючи з 2015 року, та докладатиме й надалі зусиль для подальшого просування цих реформ. Вона визначила ключові реформи, на які буде спрямована її підтримка протягом головування Франції у G7", - йдеться в повідомленні.
Так, посли назвали такі пріоритетні напрямки роботи на 2019 рік:
Верховенство права та боротьба з корупцією
• Утворення гідного довіри і незалежного Вищого антикорупційного суду, який розпочне роботу на початку 2019 року
• Посилення спроможності та рівня довіри до національних антикорупційних інституцій; покращення координації між ними у проведенні розслідувань та кримінальник переслідувань
• Завершення оновлення складу Верховного Суду
• Боротьба з безкарністю, посилення незалежності судів та механізмів виконання судових рішень
• Реформа Генеральної Прокуратури
• Подальше заохочення реформ, спрямованих на посилення захисту свободи npecи та персональних даних
Оборона та безпека
• Імплементація Закону "Про національну безпеку України" (з ухваленням пов'язаного з ним вторинного законодавства)
• Продовження реформ сектору громадської безпеки, зокрема служб поліції та безпеки, та посилення доброчесності в управлінні кордонами
• Підвищення рівня прозорості та звітності в рамках тендерних закупівель та міжнародних транзакцій в секторі оборони та безпеки
• Модернізація Служби безпеки України (СБУ) шляхом впровадження кращих міжнародних практик, включаючи Громадський контроль
Ефективне управління
• Дієве впровадження реформи децентралізації з повною передачею повноважень новоствореним територіальним громадам
• Подальше посилення інституційної спроможності в сфері публічної адміністрації, включаючи місцевий рівень
• Посилення повноважень та незалежності Центральної виборчої комісії задля забезпечення проведення чесних президентських та парламентських виборів відповідно до стандартів ОБСЕ/БДІПЛ
• Ухвалення реформ виборчого законодавства, спрямованих на посилення доброчесності та інклюзивності, в перспективі проведення парламентських та місцевих виборів (2019-2020), у відповідності до визнаних міжнародних стандартів
Економічний розвиток
• Реформування сектору енергетики з метою збільшення інвестицій, безпеки, ефективності у відповідності до положень Третього енергетичного пакету ЕС (забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи, прискорення в реформуванні ринків газу та електроенергії, диверсифікація джерел енергозабезпечення, впровадження нового законодавства в сфері відновлювальної енергетики, забезпечення діяльності Фонду енергоефективності, лібералізація нафтогазового сектору, підвищення надійності та рівня ядерної безпеки)
• Продовження приватизації та покращення управління на державних підприємствах
• Збереження стабільні фіскальної політики та дотримання умов, закріплений у програмах макрофінансової допомоги МВФ та ЕС
• Реформування податкової та митної служб
• Впровадження земельної реформи
• Виконання Угоди про асоціацію з ЄС та угод про ЗВТ
• Покращення бізнес-клімату та сприяння інвестиціям
Людський розвиток
• Впровадження освітньої реформи (включаючи професійну освіту) з урахуваннями рекомендацій Венеціанської комісії
• Продовження реформа системи охорони здоров'я
• Покращення системи соціального захисту з акцентом на пенсіонерів та найбільш вразливі категорії населення
• Гарантування захисту людей, що постраждале від конфлікту по обидва боки лінії розмежування (свобода пересування, виборче право, доступ до основних послуг, зокрема пенсій та соціальних виплат)
• Подальша інтеграція гендерної рівності до порядку денного реформ
Як повідомляв УНН, раніше країни G7 зробили заяву щодо подій біля Керченської протоки.