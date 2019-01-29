В G7 сделали заявление о приоритетах поддержки Украины в 2019 году

"Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине отмечает прогресс в реформировании, совершенный начиная с 2015 года, и прилагать и в дальнейшем усилия для дальнейшего продвижения этих реформ. Она определила ключевые реформы, на которые будет направлена ее поддержка в течение председательства Франции в G7", - говорится в сообщении.



Так, послы назвали такие приоритетные направления работы на 2019:



Верховенство права и борьба с коррупцией



• Образование достойного доверия и независимого Высшего антикоррупционного суда, который начнет работу в начале 2019 года

• Усиление способности и уровня доверия к национальным антикоррупционным институтам; улучшение координации между ними в проведении расследований и уголовник преследований

• Завершение обновления состава Верховного Суда

• Борьба с безнаказанностью, усиление независимости судов и механизмов исполнения судебных решений

• Реформа Генеральной Прокуратуры

• Дальнейшее поощрение реформ, направленных на усиление защиты свободы npecы и персональных данных



Оборона и безопасность



• Имплементация Закона "О национальной безопасности Украины" (с принятием связанного с ним вторичного законодательства)

• Продолжение реформ сектора общественной безопасности, в частности служб полиции и безопасности, и усиление добропорядочности в управлении границами

• Повышение уровня прозрачности и отчетности в рамках тендерных закупок и международных транзакций в секторе обороны и безопасности

• Модернизация Службы безопасности Украины (СБУ) путем внедрения лучших международных практик, включая общественный контроль



Эффективное управление



• Эффективное внедрение реформы децентрализации с полной передачей полномочий вновь территориальным общинам

• Дальнейшее усиление институциональной способности в сфере публичной администрации, включая местный уровень

• Усиление полномочий и независимости Центральной избирательной комиссии для обеспечения проведения честных президентских и парламентских выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ / БДИПЧ

• Принятие реформ избирательного законодательства, направленных на усиление добропорядочности и инклюзивности, в перспективе проведения парламентских и местных выборов (2019-2020), в соответствии с признанными международными стандартами



Экономическое развитие



• Реформирование сектора энергетики с целью увеличения инвестиций, безопасности, эффективности в соответствии с положениями Третьего энергетического пакета ЕС (обеспечение независимости оператора газотранспортной системы, ускорение в реформировании рынков газа и электроэнергии, диверсификация источников энергообеспечения, внедрение нового законодательства в сфере возобновляемой энергетики, обеспечение деятельности Фонда энергоэффективности, либерализация нефтегазового сектора, повышение надежности и уровня ядерной безопасности)

• Продолжение приватизации и улучшения управления на государственных предприятиях

• Сохранение стабильные фискальной политики и соблюдения условий, закрепленный в программах макрофинансовой помощи МВФ и ЕС

• Реформирование налоговой и таможенной служб

• Внедрение земельной реформы

• Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и соглашений о ЗСТ

• Улучшение бизнес-климата содействия инвестициям



Развитие общества



• Внедрение образовательной реформы (включая профессиональное образование) с учетом рекомендаций Венецианской комиссии

• Продолжение реформы системы здравоохранения

• Улучшение системы социальной защиты с акцентом на пенсионеров и наиболее уязвимые категории населения

• Обеспечение защиты людей, пострадавших от конфликта с обеих сторон линии разграничения (свобода передвижения, избирательное право, доступ к основным услугам, в частности пенсий и социальных выплат)

• Дальнейшая интеграция гендерного равенства в повестку дня реформ



Как сообщал ранее страны G7 сделали заявление по событиям у Керченского пролива.