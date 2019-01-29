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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В G7 сделали заявление о приоритетах поддержки Украины в 2019 году

В G7 сделали заявление о приоритетах поддержки Украины в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 10812 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Группа послов "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине определила ключевые реформы, на которые будет направлена ее поддержка в течение председательства Франции в G7. Об этом говорится в сообщении группы Послов в Twitter, передает УНН.

"Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине отмечает прогресс в реформировании, совершенный начиная с 2015 года, и прилагать и в дальнейшем усилия для дальнейшего продвижения этих реформ. Она определила ключевые реформы, на которые будет направлена ее поддержка в течение председательства Франции в G7", - говорится в сообщении.

Так, послы назвали такие приоритетные направления работы на 2019:

 Верховенство права и борьба с коррупцией

• Образование достойного доверия и независимого Высшего антикоррупционного суда, который начнет работу в начале 2019 года
• Усиление способности и уровня доверия к национальным антикоррупционным институтам; улучшение координации между ними в проведении расследований и уголовник преследований
• Завершение обновления состава Верховного Суда
• Борьба с безнаказанностью, усиление независимости судов и механизмов исполнения судебных решений
• Реформа Генеральной Прокуратуры
• Дальнейшее поощрение реформ, направленных на усиление защиты свободы npecы и персональных данных

Оборона и безопасность

• Имплементация Закона "О национальной безопасности Украины" (с принятием связанного с ним вторичного законодательства)
• Продолжение реформ сектора общественной безопасности, в частности служб полиции и безопасности, и усиление добропорядочности в управлении границами
• Повышение уровня прозрачности и отчетности в рамках тендерных закупок и международных транзакций в секторе обороны и безопасности
• Модернизация Службы безопасности Украины (СБУ) путем внедрения лучших международных практик, включая общественный контроль

Эффективное управление
 
• Эффективное внедрение реформы децентрализации с полной передачей полномочий вновь территориальным общинам
• Дальнейшее усиление институциональной способности в сфере публичной администрации, включая местный уровень
• Усиление полномочий и независимости Центральной избирательной комиссии для обеспечения проведения честных президентских и парламентских выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ / БДИПЧ
• Принятие реформ избирательного законодательства, направленных на усиление добропорядочности и инклюзивности, в перспективе проведения парламентских и местных выборов (2019-2020), в соответствии с признанными международными стандартами

Экономическое развитие

• Реформирование сектора энергетики с целью увеличения инвестиций, безопасности, эффективности в соответствии с положениями Третьего энергетического пакета ЕС (обеспечение независимости оператора газотранспортной системы, ускорение в реформировании рынков газа и электроэнергии, диверсификация источников энергообеспечения, внедрение нового законодательства в сфере возобновляемой энергетики, обеспечение деятельности Фонда энергоэффективности, либерализация нефтегазового сектора, повышение надежности и уровня ядерной безопасности)
• Продолжение приватизации и улучшения управления на государственных предприятиях
• Сохранение стабильные фискальной политики и соблюдения условий, закрепленный в программах макрофинансовой помощи МВФ и ЕС
• Реформирование налоговой и таможенной служб
• Внедрение земельной реформы
• Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и соглашений о ЗСТ
• Улучшение бизнес-климата содействия инвестициям

Развитие общества

• Внедрение образовательной реформы (включая профессиональное образование) с учетом рекомендаций Венецианской комиссии
• Продолжение реформы системы здравоохранения
• Улучшение системы социальной защиты с акцентом на пенсионеров и наиболее уязвимые категории населения
• Обеспечение защиты людей, пострадавших от конфликта с обеих сторон линии разграничения (свобода передвижения, избирательное право, доступ к основным услугам, в частности пенсий и социальных выплат)
• Дальнейшая интеграция гендерного равенства в повестку дня реформ

Как сообщал  ранее страны G7 сделали заявление по событиям у Керченского пролива.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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