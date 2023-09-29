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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство согласовало выплаты для около 16 тыс. семей в рамках программы еВідновлення

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Уже согласовано в рамках программы еВідновлення выплаты для почти 16 тысяч семей на ремонты собственных домов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«В рамках программы еВідновлення уже согласованы выплаты для почти 16 тысяч семей на ремонты собственных домов», - сообщил Шмыгаль.

Он напомнил, что вчера Правительство запустило программу жилищных сертификатов в качестве компенсации за разрушенное жилье.

«Увидеть сертификаты в Дії можно уже сейчас, а в ноябре люди смогут воспользоваться этими сертификатами и приобрести новый дом. Таким образом, программа еВідновлення постепенно охватывает всех украинцев, чье жилье поразили российские террористы», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

15 августа в Украине началось рассмотрение заявлений на компенсации за разрушенное во время войны жилье.

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