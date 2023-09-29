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Уряд погодив виплати для близько 16 тис. родин у межах програми єВідновлення

Уряд погодив виплати для близько 16 тис. родин у межах програми єВідновлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Вже погоджено у межах програми єВідновлення виплати для майже 16 тисяч родин на ремонти власних осель. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

«У межах програми єВідновлення вже погоджено виплати для майже 16 тисяч родин на ремонти власних осель», - повідомив Шмигаль.

Він нагадав, що вчора Уряд запустив програму житлових сертифікатів як компенсації за зруйноване житло.

«Побачити сертифікати в Дії можна вже зараз, а в листопаді люди зможуть скористатися цими сертифікатами та придбати нову оселю. Таким чином, програма єВідновлення поступово охоплює всіх українців, чиє житло вразили російські терористи», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

15 серпня в Україні розпочалося розгляд заяв на компенсації за зруйноване під час війни житло.

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