Правительство согласовало реорганизацию Национального авиационного университета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Кабинет министров Украины согласовал реорганизацию Национального авиационного университета. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
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«Согласовано предложение Министерства образования и науки по реорганизации Национального авиационного университета путем разделения его на государственный университет «Киевский авиационный институт» и Украинскую государственную летную академию с отнесением их к сфере управления Министерства образования и науки», - сообщил Мельничук.
Дополнение
Кабмин принял решение о реорганизации государственного предприятия «Херсонский морской торговый порт» путем его присоединения к государственному предприятию «Стивидорная компания «Ольвия»».