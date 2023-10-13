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Уряд погодив реорганізацію Національного авіаційного університету

Уряд погодив реорганізацію Національного авіаційного університету

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України погодив реорганізацію Національного авіаційного університету. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Цитата 

«Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Національного авіаційного університету шляхом поділу його на державний університет «Київський авіаційний інститут» та Українську державну льотну академію з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки», - повідомив Мельничук.

Доповнення 

Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» шляхом його приєднання до державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»».

Українські Національні Новини

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