Уряд погодив реорганізацію Національного авіаційного університету

Цитата

«Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Національного авіаційного університету шляхом поділу його на державний університет «Київський авіаційний інститут» та Українську державну льотну академію з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки», - повідомив Мельничук.

Доповнення

Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» шляхом його приєднання до державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»».