Правительство планирует привлечь 22,6 млрд грн на инвестиционные проекты в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год, правительство планирует привлечь 22,6 млрд грн на совместные с иностранными государствами инвестиционные проекты. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проект Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
По ее словам, на 2020 год также запланировано привлечь 22 662 млн гривен для реализации совместных с иностранными государствами, финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями инвестиционных проектов.
Доходы в проекте бюджета предусмотрены на уровне 1 079,5 млрд грн. Расходы должны составить 1 170 млрд грн). При этом она добавила, что в фокусе Госбюджета-2020 безопасность и оборона, инфраструктура и дороги и развитие человеческого капитала (реформы образования и медицины).
Напомним, проект Государственного бюджета-2020 базируется на макроэкономических показателях, которые были заложены предыдущим правительством. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.