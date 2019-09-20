Уряд планує залучити 22,6 млрд грн на інвестиційні проекти в наступному році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Згідно з проектом Державного бюджету на 2020 рік, уряд планує залучити 22,6 млрд грн на спільні с іноземними державами інвестиційні проекти. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проект Держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
За її словами, на 2020 рік також заплановано залучити 22 662 млн гривень для реалізації спільних з іноземними державами, фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів.
Доходи в проекті бюджету передбачені на рівні 1 079,5 млрд грн. Видатки мають становити 1 170 млрд грн). При цьому вона додала, що у фокусі Держбюджету-2020 безпека та оборона, інфраструктура і дороги та розвиток людського капіталу (реформи освіти та медицини).
Нагадаємо, проект Державного бюджету-2020 базується на макроекономічних показниках, які були закладені попереднім урядом. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.