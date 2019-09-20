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Бюджет-2020 базується на макроекономічних показниках попереднього уряду - Маркарова

Бюджет-2020 базується на макроекономічних показниках попереднього уряду - Маркарова

Київ • УНН

 • 10443 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Державний бюджет-2020 базується на макроекономічних показниках, які були закладені попереднім урядом. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту Держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.

"Бюджет базується на реальному зростанні ВВП в 3,3% і тих макроекономічних показниках і тих соціальних стандартах, які затверджені ще попереднім Кабміном ще в травні місяці", - наголосила Маркарова.

При цьому вона додала, що під час підготовки до розгляду документу в другому читанні можливий перегляд макроекономічних показників, тому вони можуть бути змінені.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що під час обговорення проекту Державного бюджету на 2020 рік в нього вноситимуться зміни, запропоновані народними депутатами, а також Міністерством розвитку економіки після перегляду макропрогнозів.

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