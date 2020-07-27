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Правительство планирует выдавать украинцам адреса электронной почты вместе с паспортами

Правительство планирует выдавать украинцам адреса электронной почты вместе с паспортами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3860, который позволяет получить украинцам официальный электронный адрес вместе с паспортом, по желанию физического лица, а также юридическим лицам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

"Граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами. Соответствующий законопроект №3860 зарегистрирован в Верховной Раде. Ожидается, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других.

"Официальный мейл будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru"). Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер карточки налогоплательщиков. Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре", - указано в сообщении.

Сообщается, что компании, учреждения, общества и ФЛП при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически будут получать официальные электронные адреса. При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмена или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес.

"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными, не требующими дополнительного документального подтверждения их направления и тому подобное. Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и т.д.", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что переходить на электронный формат коммуникаций планируют поэтапно, но если официальный адрес не зарегистрирован и отсутствует в ЕГР - сохраняется форма направления писем по почте.

"Для физических лиц также предлагается внедрение такого понятия и возможность использования официальной электронной почты, которая будет присваиваться гражданам при получении паспорта, изменения данных в паспорте. Однако физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию. Граждане смогут получить официальный электронный адрес через Единый портал государственных услуг Дия", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Минцифры создало карту инфраструктуры для предпринимателей на Дия.Бизнес.

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