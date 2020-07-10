Мінцифри створило карту інфраструктури для підприємців на Дія.Бізнес

Зазначається, що завдяки цій карті можна отримати додаткові можливості та економите час для пошуку:

• центрів освіти, бізнесу та юридичної підтримки

• хабів, коворкінгів

• організацій та кластерів

• торгово-промислових палат

• громадських спілок та асоціацій

• фондів підтримки та агенцій

“Вибираєте область, ОТГ, населений пункт та категорію центру. Ми додали графік роботи, контакти та „зв’язатись“. Декілька кліків — і ваша заявка надійде до відповідних центрів”, — йдеться у повідомленні.

Раніше УНН писав, що “Дія” запустила бета-тестування реєстрації ТОВ.