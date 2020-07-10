Мінцифри створило карту інфраструктури для підприємців на Дія.Бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Міністерство цифрової трансформації розробило інтерактивну карту інфраструктури підтримки підприємництва на платформі Дія.Бізнес. Про це портал повідомив на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
Зазначається, що завдяки цій карті можна отримати додаткові можливості та економите час для пошуку:
• центрів освіти, бізнесу та юридичної підтримки
• хабів, коворкінгів
• організацій та кластерів
• торгово-промислових палат
• громадських спілок та асоціацій
• фондів підтримки та агенцій
“Вибираєте область, ОТГ, населений пункт та категорію центру. Ми додали графік роботи, контакти та „зв’язатись“. Декілька кліків — і ваша заявка надійде до відповідних центрів”, — йдеться у повідомленні.
Раніше УНН писав, що “Дія” запустила бета-тестування реєстрації ТОВ.