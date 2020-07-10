Минцифры создало карту инфраструктуры для предпринимателей на Дия.Бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерство цифровой трансформации разработало интерактивную карту инфраструктуры поддержки предпринимательства на платформе Дия.Бизнес. Об этом порталу сообщил на своей странице в Telegram, передает УНН.
Отмечается, что благодаря этой карте можно получить дополнительные возможности и экономить время для поиска:
• центров образования, бизнеса и юридической поддержки
• хабов, коворкингов
• организаций и кластеров
• торгово-промышленных палат
• общественных союзов и ассоциаций
• фондов поддержки и агентств
"Выбираете область, ОТГ, населенный пункт и категорию центра. Мы добавили график работы, контакты и "связаться". Несколько кликов - и ваша заявка поступит в соответствующий центр", - говорится в сообщении.
Ранее УНН писал, что "Дия" запустила бета-тестирование регистрации ООО.