Минцифры создало карту инфраструктуры для предпринимателей на Дия.Бизнес

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 32937 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 49960 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 109158 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118198 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121693 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 159043 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118904 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 147687 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104735 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102959 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 119416 просмотра
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110203 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138085 просмотра
Актуальное
Минцифры создало карту инфраструктуры для предпринимателей на Дия.Бизнес

Минцифры создало карту инфраструктуры для предпринимателей на Дия.Бизнес

Киев  •  УНН

 • 14331 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерство цифровой трансформации разработало интерактивную карту инфраструктуры поддержки предпринимательства на платформе Дия.Бизнес. Об этом порталу сообщил на своей странице в Telegram, передает УНН.

Отмечается, что благодаря этой карте можно получить дополнительные возможности и экономить время для поиска:

• центров образования, бизнеса и юридической поддержки
• хабов, коворкингов 
• организаций и кластеров
• торгово-промышленных палат
• общественных союзов и ассоциаций
• фондов поддержки и агентств

"Выбираете область, ОТГ, населенный пункт и категорию центра. Мы добавили график работы, контакты и "связаться". Несколько кликов - и ваша заявка поступит в соответствующий центр", - говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что "Дия" запустила бета-тестирование регистрации ООО.

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