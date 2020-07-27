Уряд планує видавати українцям адреси електронної пошти разом з паспортами

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №3860, який дозволяє отримати українцям офіційну електронну адресу разом із паспортом, за бажанням фізичної особи, а також юридичним особам. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

“Громадяни зможуть отримати офіційні електронні адреси разом з паспортами. Відповідний законопроект №3860 зареєстровано у Верховній Раді. Очікується, що проект закону удосконалить процес реєстрації юридичних осіб і створить сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні. Зміни у законодавстві спростять спілкування між громадянами, бізнесом та державою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що офіційну електронну адресу буде запроваджено для юросіб, фізичних осіб-підприємців, адвокатів, арбітражних керівників та інших.

“Офіційний мейл буде складатись з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені (окрім доменних імен, що закінчуються на ".ru"). Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується визначити код згідно з ЄДР, для фізичних осіб-підприємців — реєстраційний номер картки платників податків. Така пошта буде реєструватися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань та в Єдиному державному демографічному реєстрі”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що компанії, установи, товариства та ФОПи під час реєстрації та реєстрації змін відомостей в ЄДР автоматично отримуватимуть офіційні електронні адреси. Під час оформлення паспорта громадянина України вперше, його обміну або за власним бажанням громадянину буде присвоєна офіційна електронна адреса.

“Листи та повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, вважатимуться такими, що надіслані та офіційно вручені та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їх направлення тощо. Для юридичних осіб, самозайнятих осіб та інших суб'єктів правовідносин пропонується запровадити процедуру реєстрації офіційної електронної адреси, яка використовуватиметься в діловому спілкуванні, під час листування з судами, державними органами тощо”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що переходити на електронний формат комунікацій планують поетапно, але якщо офіційна електронна адреса не зареєстрована і відсутня в ЄДР - зберігається форма направлення листів поштою.

“Для фізичних осіб також пропонується впровадження такого поняття і можливість використання офіційної електронної адреси присвоюватиметься громадянам під час отримання паспорта, зміни даних у паспорті. Однак фізичні особи отримуватимуть офіційну електронну адресу тільки за бажанням. Громадяни зможуть отримати офіційну електронну адресу через Єдиний портал державних послуг Дія”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Мінцифри створило карту інфраструктури для підприємців на Дія.Бізнес.

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