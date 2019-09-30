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Правительство подготовило проект закона об усилении ответственности за незаконную добычу янтаря

Киев • УНН

 • 28137 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров подготовил законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

Правительство подготовило проект закона об усилении ответственности за незаконную добычу янтаря

"Главный замысел (легализации - ред.) заключается в том, чтобы одновременно комплексно прекратить нелегальный вывоз янтаря из Украины. Есть законопроект, который предлагает запретить экспорт янтаря-сырца необработанного, криминализировать добычу янтаря, ввести серьезную ответственность за эту деятельность, упростить немного получение разрешительных документов на добычу на земле, которая уже повреждена", - отметил премьер.

По его словам, нелегальная добыча янтаря уже привела к уничтожению гектаров украинских лесов, причем занятые в этом бизнесе люди добывают только 20% залежей камней в месторождениях, поскольку не инвестируют достаточно средств в оборудование.

"80% камней мы теряем под землей, потом эти 20% нелегально через границу, без всякой пользы для украинского общества идет в другую страну (Польшу, где легализуется по поддельным документам - ред.), а потом все это продается в Китай", - добавил Гончарук.

При этом он добавил, что соответствующий законопроект вчера, 29 сентября, был принят на заседании правительства и в ближайшее время будет внесен в Верховную Раду.

Напомним, в Ровенской области с начала 2019 года возбуждено из-за незаконной добычу янтаря более 5 тыс га лесных земель и составлено 11 протоколов.

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