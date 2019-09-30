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Уряд підготував проект закону щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток бурштину

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів підготував законопроект, який спрямований на посилення кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

Уряд підготував проект закону щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток бурштину

"Головний задум (легалізації – ред.) полягає в тому, щоб одночасно комплексно припинити нелегальний вивіз бурштину з України. Є законопроект, який пропонує заборонити експорт бурштину-сирцю необробленого, криміналізувати незаконний видобуток бурштину, ввести серйозну відповідальність за цю діяльність, спростити трохи отримання дозвільних документів на видобуток на землі, яка вже пошкоджена", - зазначив прем'єр.

За його словами, нелегальний видобуток бурштину вже призвів до знищення гектарів українських лісів, причому зайняті у цьому бізнесі люди видобувають лише 20% покладів каміння в родовищах, оскільки не інвестують достатньо коштів у обладнання.

"80% каміння ми втрачаємо під землею, потім ці 20% нелегально через кордон, без жодної користі для українського суспільства йде до іншої країни (Польщі, де легалізується по підробних документах – ред.), а потім усе це продається у Китай", - додав Гончарук.

При цьому він додав, що відповідний законопроект вчора, 29 вересня, був ухвалений на засіданні уряду і найближчим часом буде внесений до Верховної Ради.

Нагадаємо, у Рівненській області з початку 2019 року порушено через незаконний видобуток бурштину понад 5 тис га лісових земель та складено 11 протоколів.

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