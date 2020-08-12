Правительство передало Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества". На приватизацию передали около 200 предприятий. Соответствующее решение поддержали на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Так, согласно распоряжению, объекты государственной собственности, находящиеся в управлении уполномоченных органов управления, передаются в сферу управления ФГИУ с целью их дальнейшей приватизации.
Представленный перечень состоял из 211 объектов, однако во время заседания правительства более 20 объектов изъяли для уточнения целесообразности передачи ФГИУ.
Напомним, планируется, что после приватизации, для эффективного управления, государственными должны остаться около 300 предприятий и учреждений.