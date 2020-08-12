Уряд на завершальному етапі розробки законопроекту про заборонені до приватизації об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів на завершальному етапі напрацювання законопроекту про об’єкти, що не підлягають приватизації. Планується, що після приватизації, для ефективного управління, державними мають залишитись близько 300 підприємств та установ. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“В Україні більше 3 тисяч держпідприємств, і жоден український уряд не зміг ефективно управляти такою кількістю підприємств. В ніяких інших розвинутих країнах немає такої кількості ДП, якими б могла ефективно керувати країна, це або десятки, або сотні, що знаходяться під держорганами влади”, — розповів Шмигаль.
Він зазначив, що уряд розуміє: ДП, що мають залишитись, стосуються національної безпеки країни, енергетики, природних монополій та пов’язані з соцважливими процесами у суспільстві.
“Ми на завершальному етапі напрацювання законопроекту, в якому буде визначено перелік об’єктів, що мають залишитись під контролем держави. Йдеться про важливі компанії на кшталт Нафтогазу або Енергоатому. Наша стратегія залишити приблизно 300 підприємств з більше ніж 3 тисяч під контролем держави. Це оптимальний варіант”, — резюмував очільник уряду.
Нагадаємо, що Зеленський наполягає на вжитті комплексних заходів з метою унеможливлення економічно необґрунтованого відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та суб’єктів господарювання з корпоративними правами держави.