Уряд на завершальному етапі розробки законопроекту про заборонені до приватизації об’єкти

“В Україні більше 3 тисяч держпідприємств, і жоден український уряд не зміг ефективно управляти такою кількістю підприємств. В ніяких інших розвинутих країнах немає такої кількості ДП, якими б могла ефективно керувати країна, це або десятки, або сотні, що знаходяться під держорганами влади”, — розповів Шмигаль.

Він зазначив, що уряд розуміє: ДП, що мають залишитись, стосуються національної безпеки країни, енергетики, природних монополій та пов’язані з соцважливими процесами у суспільстві.

“Ми на завершальному етапі напрацювання законопроекту, в якому буде визначено перелік об’єктів, що мають залишитись під контролем держави. Йдеться про важливі компанії на кшталт Нафтогазу або Енергоатому. Наша стратегія залишити приблизно 300 підприємств з більше ніж 3 тисяч під контролем держави. Це оптимальний варіант”, — резюмував очільник уряду.

Нагадаємо, що Зеленський наполягає на вжитті комплексних заходів з метою унеможливлення економічно необґрунтованого відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та суб’єктів господарювання з корпоративними правами держави.