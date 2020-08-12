Кабмин на завершающем этапе наработки законопроекта о запрещенных к приватизации объектах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров на завершающем этапе наработки законопроекта об объектах, не подлежащих приватизации. Планируется, что после приватизации, для эффективного управления, государственными должны остаться около 300 предприятий и учреждений. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"В Украине более 3 тысяч госпредприятий, и ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий. В никаких других развитых странах нет такого количества ГП, которыми могла бы эффективно управлять страна, это или десятки, или сотни, находящиеся под госорганами власти", - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что правительство понимает: ГП, что должны остаться, касаются национальной безопасности страны, энергетики, естественных монополий и связаны с соцважными процессами в обществе.
"Мы на завершающем этапе наработки законопроекта, в котором будет определен перечень объектов, что должны остаться под контролем государства. Речь идет о важных компаниях вроде Нафтогаза или Энергоатома. Наша стратегия оставить примерно 300 предприятий с более 3 тысяч под контролем государства. Это оптимальный вариант", - резюмировал глава правительства.
Напомним, что Президент Зеленский настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.