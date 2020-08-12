Уряд передав Фонду держмайна для приватизації близько 200 підприємств

Так, згідно з розпорядженням, об’єкти державної власності, що перебувають в управлінні уповноважених органів управління, передаються до сфери управління ФДМУ з метою їх подальшої приватизації.

Представлений перелік складався з 211 об’єктів, проте під час засідання уряду понад 20 об’єктів вилучили для уточнення доцільності передачі ФДМУ.

Нагадаємо, планується, що після приватизації, для ефективного управління, державними мають залишитись близько 300 підприємств та установ.