Правительство передало в ВР законопроект о противодействии давления на бизнес

"Я считаю, что всех надо поставить перед законом. И этот документ не позволит никому делать беззакония в отношении предпринимателей", - сказал Премьер Владимир Гройсман, комментируя необходимость принятия документа.

Он подчеркнул, что проблема силовых атак на предприятия стала одной из главных, и деловые круги неоднократно жаловались на это.

Как сообщал УНН, 8 ноября Кабмин одобрил законопроект о предотвращении давления на бизнес со стороны правоохранителей.