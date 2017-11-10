Правительство передало в ВР законопроект о противодействии давления на бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины передал на рассмотрение Верховной Рады окончательную редакцию законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно противодействия давления на предпринимателей и запрета чрезмерного и неконтролируемого применения силы во время следственных действий. Документ зарегистрирован в парламенте, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Я считаю, что всех надо поставить перед законом. И этот документ не позволит никому делать беззакония в отношении предпринимателей", - сказал Премьер Владимир Гройсман, комментируя необходимость принятия документа.
Он подчеркнул, что проблема силовых атак на предприятия стала одной из главных, и деловые круги неоднократно жаловались на это.
Как сообщал УНН, 8 ноября Кабмин одобрил законопроект о предотвращении давления на бизнес со стороны правоохранителей.