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Уряд передав до ВР законопроект про протидію тиску на бізнес

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України передав на розгляд Верховної Ради остаточну редакцію законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії тиску на підприємців та заборони надмірного та неконтрольованого застосування сили під час слідчих дій. Документ зареєстровано в парламенті, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

"Я вважаю, що всіх треба поставити перед законом. І цей документ не дозволить нікому чинити беззаконня щодо підприємців», - сказав Прем'єр Володимир Гройсман, коментуючи необхідність ухвалення документа.

Він підкреслив, що проблема силових атак на підприємства стала однією з головних, і ділові кола неодноразово скаржилися на це.

Як повідомляв УНН, 8 листопада Кабмін схвалив законопроект про запобігання тиску на бізнес з боку правоохоронців.

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