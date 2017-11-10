Уряд передав до ВР законопроект про протидію тиску на бізнес

"Я вважаю, що всіх треба поставити перед законом. І цей документ не дозволить нікому чинити беззаконня щодо підприємців», - сказав Прем'єр Володимир Гройсман, коментуючи необхідність ухвалення документа.

Він підкреслив, що проблема силових атак на підприємства стала однією з головних, і ділові кола неодноразово скаржилися на це.

Як повідомляв УНН, 8 листопада Кабмін схвалив законопроект про запобігання тиску на бізнес з боку правоохоронців.