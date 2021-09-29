Правительство Германии прокомментировал блокировки редакции российского канала RT
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентяюря. УНН. Решение о закрытии немецкоязычных каналов редакции Russia Today (RT) на YouTube было принято исключительно руководством платформы, власти ФРГ не имеют к этому отношения. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает местный телеканал n-tv, пишет УНН.
Детали
“Это (блокировка RT на YouTube) было решение YouTube”, — сказал он. По его словам, федеральное правительство Германии не имеет к этому никакого отношения, а те, кто утверждают обратное, “являются приверженцами теории заговора”, заметил чиновник.
Он также подчеркнул, что свобода прессы в Германии является большим благом для федерального правительства, поэтому для “контратак” нет никаких причин, заключил Зайберт.
Контекст
Днем ранее, 28 сентября, главред пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян сообщила об удалении с YouTube без возможности восстановления двух немецких проектов редакции, в частности канала RT DE. Этот канал, заявила она, “согласно данным Tubular Labs, (был) на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ”. Происходящее можно считать якобы “медийной войной”, которую Берлин объявил Москве, оценила Симоньян и добавила, что ждет введения российскими властями ограничений на работу в стране для немецкого издания Deutsche Welle и “других немецких СМИ”. “Я уже молчу про санкции к самому YouTube”, — сказала Симоньян.
В Google (владеет YouTube) позже пояснили, что удаленные каналы нарушали правила видеохостинга относительно размещения информации о COVID-19. По информации корпорации, RT DE было вынесено предупреждение за публикацию “ложной медицинской информации”, что приостановило его возможность размещать видеоролики. После этого владельцы RT DE попытались опубликовать ролик на другом канале, что стало причиной удаления обоих каналов, согласно правилам YouTube.
Роскомнадзор вскоре после блокировки каналов пригрозил Google штрафом в размере 1 млн руб., если ограничения не будут отменены. МИД России также призвал принять ответные меры против YouTube. Вместе с тем в министерстве назвали блокировку каналов Russia Today “актом беспрецедентной информационной агрессии” со стороны YouTube, которую совершили при “потворстве, если не по настоянию”, властей Германии и немецких изданий.