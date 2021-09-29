Уряд Німеччини прокоментував блокування редакції російського каналу RT

Деталі

“Це (блокування RT на YouTube) було рішення YouTube”, — сказав він. За його словами, федеральний уряд Німеччини не має до цього ніякого відношення, а ті, хто стверджують зворотне, “є прихильниками теорії змови”, зауважив чиновник.

Він також підкреслив, що свобода преси у Німеччині є великим благом для федерального уряду, тому для “контратак” немає ніяких причин, уклав Зайберт.

Контекст

Днем раніше, 28 вересня, головний редактор пропагандистського каналу RT Маргарита Сімоньян повідомила про видалення з YouTube без можливості відновлення двох німецьких проектів редакції, зокрема каналу RT DE. Цей канал, заявила вона, “згідно з даними Tubular Labs, (був) на четвертому місці за впливовістю серед німецькомовних ЗМІ”. Те, що відбувається можна вважати нібито “медійної війною”, яку Берлін оголосив Москві, оцінила Сімоньян і додала, що чекає введення російською владою обмежень на роботу в країні для німецького видання Deutsche Welle і “інших німецьких ЗМІ”. “Я вже мовчу про санкції щодо самого YouTube”, — сказала Симоньян.

У Google (володіє YouTube) пізніше пояснили, що видалені канали порушували правила відеохостингу щодо розміщення інформації про COVID-19. За інформацією корпорації, RT DE було винесено попередження за публікацію “помилкової медичної інформації”, що призупинило його можливість розміщувати відеоролики. Після цього власники RT DE спробували опублікувати ролик на іншому каналі, що стало причиною видалення обох каналів, згідно з правилами YouTube.

Роскомнадзор незабаром після блокування каналів пригрозив Google штрафом у розмірі 1 млн руб., якщо обмеження не будуть скасовані. МЗС Росії також закликало вжити заходів у відповідь проти YouTube. Разом з тим у міністерстві назвали блокування каналів Russia Today “актом безпрецедентної інформаційної агресії” з боку YouTube, яку зробили при “потуранні, а то й за наполяганням”, влади Німеччини та німецьких видань.