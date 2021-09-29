Після блокування YouTube німецької редакції RT - МЗС РФ виступило з погрозами щодо ЗМІ Німеччини

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Відомство назвало дії YouTube “актом безпрецедентної інформаційної агресії” і висловило впевненість, що відеохостинг зробив їх “при гласній і негласній підтримці німецької влади і місцевих ЗМІ”.

“Мета агресії щодо проектів російського медіахолдингу очевидна — заглушити джерела інформації, які не укладаються в комфортний для німецького офіціозу медійний фон”, — вважають російські дипломати.

МЗС РФ заявило, що у видалених YouTube-каналів була “700-тисячна німецькомовна аудиторія” і що вони зазнали блокування у Міжнародний день загального доступу до інформації.

“З урахуванням характеру події, яка повністю вписується в логіку розв’язаної проти Росії інформаційної війни, прийняття відповідних симетричних заходів щодо німецьких ЗМІ у Росії, до того ж неодноразово викритих в участі у втручанні у внутрішні справи нашої країни, представляється не тільки доречним, але і необхідним”, — додали в Москві.

Також Роскомнадзор зажадав від Google зняти всі обмеження з YouTube-каналів німецької редакції RT, пригрозивши, що в іншому випадку корпорації загрожує великий штраф або блокування YouTube.

Раніше

28 вересня YouTube видалив два канали німецької редакції RT — RT DE і Der Fehlende Part (DFR) без можливості відновлення. Корпорація Google, якій належить YouTube, пояснила це тим, що канали поширювали неправдиву інформації про COVID-19. При цьому другий канал використовувався для обходу обмежень на першому, заявили в Google.

Глава пропагандистського каналу RT Маргарита Сімоньян назвала подію “справжньою медійною війною, оголошеною державою Німеччина державі Росія” і зажадала заборонити в Росії Deutsche Welle і інші німецькі ЗМІ.