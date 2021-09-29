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После блокировки YouTube немецкой редакции RT - МИД РФ выступил с угрозами СМИ Германии

После блокировки YouTube немецкой редакции RT - МИД РФ выступил с угрозами СМИ Германии

Киев  •  УНН

 • 22686 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство иностранных дел России предложит “компетентным ведомствам” принять “ответные меры” в отношении видеохостинга YouTube и немецких СМИ после удаления двух YouTube-каналов немецкой версии RT. Об этом сообщается на сайте МИД, пишет УНН.

Детали

Ведомство назвало действия YouTube “актом беспрецедентной информационной агрессии” и выразило уверенность, что видеохостинг совершил их “при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ”.

“Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации”, — считают российские дипломаты.

МИД РФ заявил, что у удаленных ютьюб-каналов была “700-тысячная немецкоязычная аудитория” и что они подверглись блокировке в Международный день всеобщего доступа к информации.

“С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым”, — добавили в Москве.

Также Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с YouTube-каналов немецкой редакции RT, пригрозив, что в противном случае корпорации грозит крупный штраф или блокировка YouTube.

Ранее

28 сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFR) без возможности восстановления. Корпорация Google, которой принадлежит YouTube, объяснила это тем, что каналы распространяли ложную информации о COVID-19. При этом второй канал использовался для обхода ограничений на первом, заявили в Google.

Глава пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян назвала произошедшее “настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия” и потребовала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

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