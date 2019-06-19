Правительство не поручало Нафтогазу делать предложения Газпрома по транзиту газа

“Любые контракты, которые идут на международном уровне, должны на уровне Кабинета министров получить директивы к переговорному процессу. Я не видел, чтобы на Кабинете министров Украины НАК „Нафтогаз Украины“ давали соответствующие директивы”, — отметил министр.

По его словам, НАК стал “токсичным” на всех переговорах и, требуя европейских правил транспортировки российского газа, сам не имеет выделенного оператора, чтобы эти правила можно было применить, тогда как с 1 января следующего года магистральная система должна быть уже полностью выделена.

Напомним, “Нафтогаз” заявил, что есть запасной вариант возможных газовых договоренностей с РФ, если стороны не смогут заключить новый транзитный контракт.