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Уряд не доручав Нафтогазу робити пропозиції Газпрому щодо транзиту газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Перш ніж вести переговори із російським “Газпомом” щодо альтернативних контрактів з постачання російського газу європейським споживачам, “Нафтогаз” мав отримати відповідні директиви уряду, але цього не було зроблено. Про це повідомив міністр вугільної промисловості та енергетики Ігор Насалик журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Уряд не доручав Нафтогазу робити пропозиції Газпрому щодо транзиту газу

“Будь-які контракти, які йдуть на міжнародному рівні, повинні на рівні Кабінету міністрів отримати директиви до переговорного процесу. Я не бачив, щоб на Кабінеті міністрів України НАК „Нафтогаз України“ давали відповідні директиви”, — зазначив міністр.

За його словами, НАК став “токсичним” на всіх переговорах і, вимагаючи європейських правил транспортування російського газу, сам немає виділеного оператора, щоб ці правила можна було застосувати, тоді як з 1 січня наступного року магістральна система має бути вже повністю виділена.

Нагадаємо, “Нафтогаз” заявив, що має запасний варіант можливих газових домовленостей з РФ, якщо сторони не зможуть укласти новий транзитний контракт.

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