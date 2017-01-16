Правительство не будет вносить в ВР законопроект о повышении пенсионного возраста - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Правительство не будет вносить в Верховную Раду законопроект, который бы предусматривал повышение пенсионного возраста. Об этом в эфире "112 Украина" заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН.
"Мы не поддерживаем вопрос повышения пенсионного возраста. Правительство не будет вносить в Верховную Раду Украины никаких законопроектов, предлагающих повышение пенсионного возраста... На сегодняшний день вопрос повышения пенсионного возраста не имеет никаких перспектив прохождения в парламенте", - отметил П.Розенко.
Как сообщал УНН, Украина не имеет четко зафиксированных обязательств перед МВФ повышать пенсионный возраст.