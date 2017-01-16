Уряд не буде вносити до ВР законопроект про підвищення пенсійного віку – П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Уряд не буде вносити до Верховної Ради законопроект, який би передбачав підвищення пенсійного віку. Про це в ефірі “112 Україна” заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає УНН.
“Ми не підтримуємо питання підвищення пенсійного віку. Уряд не буде вносити до Верховної Ради України жодних законопроектів, що пропонують підвищення пенсійного віку... На сьогоднішній день питання підвищення пенсійного віку не має жодних перспектив проходження в парламенті”, — зазначив П.Розенко.
Як повідомляв УНН, Україна не має чітко зафіксованих зобов’язань перед МВФ підвищувати пенсійний вік.