Уряд не буде вносити до ВР законопроект про підвищення пенсійного віку – П.Розенко

“Ми не підтримуємо питання підвищення пенсійного віку. Уряд не буде вносити до Верховної Ради України жодних законопроектів, що пропонують підвищення пенсійного віку... На сьогоднішній день питання підвищення пенсійного віку не має жодних перспектив проходження в парламенті”, — зазначив П.Розенко.

Як повідомляв УНН, Україна не має чітко зафіксованих зобов’язань перед МВФ підвищувати пенсійний вік.