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Правительство предоставило доступ к государственной поддержки большему количеству аграриев

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Правительство поддержало постановление о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство предоставило доступ к государственной поддержки большему количеству аграриев

“Постановление позволит расширить круг субъектов АПК и создаст равный доступ таких субъектов к получению государственной поддержки по привлеченным в банки кредитам. В поддержку аграриев предусмотрены средства в размере 1,2 млрд грн”, — говорится в сообщении.

В частности, участниками программы станут субъекты хозяйствования АПК, которые занимаются всеми видами сельскохозяйственной деятельности (сейчас такой доступ имеют только субъекты, которые занимаются животноводством и использовали кредитные средства на цели животноводства или которые имеют чистый доход от реализации продукции за последний год до 20 млн грн).

Также будет действовать ограничения для таких субъектов и связанных с ними лиц — не более 5 млн грн на субъект (кроме заемщиков, осуществляющих деятельность в области животноводства, для которых ограничение не более 15 млн грн).

“Законом Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения“ предусмотрена возможность купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения гражданами Украины, начиная только с 1 июля 2021 года”, — отмечается в сообщение.

Сообщается, что в связи с этим и учитывая финансовую ситуацию, в которой оказались все субъекты хозяйствования АПК, из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, высвобожденные средства направляются на поддержку аграриев с 2020 года.

Напомним, правительство отклонило проект, который заставлял аграриев платить за свой урожай.

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