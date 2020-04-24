Уряд відхилив проект, який змушував аграріїв платити за свій врожай
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Мінекономіки відхилило проект, яким пропонувалося стягувати з аграріїв кошти за кожну тонну зібраного врожаю на користь приватної компанії "Менора-Агро". Про це у ході третього агрополітичного онлайн-форуму "Державна підтримка аграрного сектору 2020" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН.
Він уточнив, що публічне обговорення пропонованої "Менора-Агро" моделі контролю за врожаєм відбулося у ході спеціально створеної робочої групи.
"За результатами робочої групи, яка пройшла у минулий четвер, ми висловилися, що ініціативу підтримувати в такому вигляді не можна. Вона відхилена і зараз мова про це не йде", - розповів Висоцький.
Зазначимо, що суть проекту полягала у встановленні на кожному комбайні обладнання, що обліковуватиме кількість зібраного урожаю та вид культур, які збираються, а також оброблювану площу земель. Самій “Менорі-Агро” аграрії повинні були відшкодовувати по 1 дол. з тонни зібраного врожаю, тобто близько 80 млн доларів на рік.
Такий проект компанія подала "під соусом" боротьби з тінізацією сільськогосподарських земель. Компанія хотіла надати державі в тимчасове користування програмне забезпечення, за що мала отримувати мільйонні роялті.
Водночас Висоцький наголошує, що проблема сірого ринку сільгосппродукції в Україні існує - за різними оцінками він сягає 25-30%, і це питання має бути вирішено.
"Тож ми будемо продовжувати роботу по напрацюванню інструментів боротьби з тіньових обігом сільськогосподарської продукції, будемо залучати агарні асоціації, щоб дієві рішення були сформовані і прийняті", - каже Висоцький.