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Правительство отклонило проект, который заставлял аграриев платить за свой урожай

Правительство отклонило проект, который заставлял аграриев платить за свой урожай

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Минэкономики отклонило проект, которым предлагалось взимать с аграриев средства за каждую тонну собранного урожая в пользу частной компании "Менора-Агро". Об этом в ходе третьего агрополитичного онлайн-форума "Государственная поддержка аграрного сектора 2020" заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНН.

Он уточнил, что публичное обсуждение предлагаемой "Менора-Агро" модели контроля за урожаем произошло в ходе специально созданной рабочей группы.

"По результатам рабочей группы, которая прошла в минувший четверг, мы высказались, что инициативу поддерживать в таком виде нельзя. Она отклонена и сейчас речь об этом не идет", - рассказал Высоцкий.

Отметим, что суть проекта заключалась в установке на каждом комбайне оборудования, которое будет учитывать количество собранного урожая и вид культур, которые собираются, а также обрабатываемую площадь земель. Самой "Меноре-Агро" аграрии должны были возмещать по 1 долл. с тонны собранного урожая, то есть около 80 млн долларов в год.

Такой проект компания подала "под соусом" борьбы с тенизацией сельскохозяйственных земель. Компания хотела предоставить государству во временное пользование программное обеспечение, за что должна получать миллионные роялти.

В то же время Высоцкий отмечает, что проблема серого рынка сельхозпродукции в Украине существует - по разным оценкам он достигает 25-30%, и этот вопрос должен быть решен.

"Поэтому мы будем продолжать работу по наработке инструментов борьбы с теневым оборотом сельскохозяйственной продукции, будем привлекать аграрные ассоциации, чтобы действенные решения были сформированы и приняты", - говорит Высоцкий.

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