Уряд надав доступ до державної підтримки більшій кількості аграріїв

“Постанова дозволить розширити коло суб’єктів господарювання АПК та створить рівний доступ таких суб’єктів до отримання державної підтримки за залученими в банках кредитами. На підтримку аграріїв передбачені кошти у розмірі 1,2 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, учасниками програми стануть суб’єкти господарювання АПК, які займаються усіма видами сільськогосподарської діяльності (наразі такий доступ мають лише суб’єкти, які займаються тваринництвом та використали кредитні кошти на цілі тваринництва або які мають чистий дохід від реалізації продукції за останній рік до 20 млн грн).

Також діятиме обмеження для таких суб’єктів та пов’язаних із ними осіб — не більше 5 млн грн на суб’єкт (крім позичальників, які провадять діяльність у галузі тваринництва, для яких обмеження не більше 15 млн грн).

“Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“ передбачено можливість купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення громадянами України, починаючи лише з 1 липня 2021 року”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що у зв’язку з цим та з огляду на фінансову ситуацію, у якій опинились всі суб’єкти господарювання АПК, через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, вивільнені кошти спрямовуються на підтримку аграріїв з 2020 року.

Нагадаємо, уряд відхилив проект, який змушував аграріїв платити за свій врожай.